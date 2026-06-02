إعلان

زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة بالدولار إلى 4.2%

كتب : منال المصري

11:30 ص 02/06/2026

البنك المركزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري بيع عطاء أذون خزانة أجل سنة "364 يوما" بقيمة 461.5 مليون دولار بزيادة بنحو 11% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 400 مليون دولار.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع سعر الفائدة 0.2% في عطاء اليوم إلى 4.2% مقارنة 4% في العطاء السابق.

منذ 14 عاما يعمل البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية على إعادة بيع 6 عطاءات من أذون الخزانة مقومة بالدولار كل عام في وقت استحقاق كل أجل منها.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي وزارة المالية أذون الخزانة الدولار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"قوله لأ".. بن غفير يدعو نتنياهو لتجاهل ترامب ومواصلة استهداف بيروت
شئون عربية و دولية

"قوله لأ".. بن غفير يدعو نتنياهو لتجاهل ترامب ومواصلة استهداف بيروت
كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي.. ماذا دار في الغرف المغلقة؟
رياضة محلية

كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي.. ماذا دار في الغرف المغلقة؟
زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة بالدولار إلى 4.2%
أخبار البنوك

زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة بالدولار إلى 4.2%
نتنياهو: النظام الإيراني يتجه إلى السقوط ولن يعود كما كان
شئون عربية و دولية

نتنياهو: النظام الإيراني يتجه إلى السقوط ولن يعود كما كان
14 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي
أخبار المحافظات

14 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة