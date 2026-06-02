زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة بالدولار إلى 4.2%

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري بيع عطاء أذون خزانة أجل سنة "364 يوما" بقيمة 461.5 مليون دولار بزيادة بنحو 11% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 400 مليون دولار.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع سعر الفائدة 0.2% في عطاء اليوم إلى 4.2% مقارنة 4% في العطاء السابق.

منذ 14 عاما يعمل البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية على إعادة بيع 6 عطاءات من أذون الخزانة مقومة بالدولار كل عام في وقت استحقاق كل أجل منها.