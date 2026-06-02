تتيح وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمستحقين من متضرري تعديلات قانون الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية.

استمارة تقديم السكن البديل عبر مصر الرقمية

خصصت منصة مصر الرقمية رابطًا إلكترونيًا خاصة باستمارة التقديم على السكن البديل الخاص بقانون الإيجار القديم، من هنا.

خدمات منصة مصر الرقمية لمستأجري الإيجار القديم

تتيح المنصة للمستأجرين ما يلي:

1. تقديم الطلب إلكترونيًا بشكل آمن وسهل من خلال حساب المستخدم على المنصة.

2- رفع المستندات المطلوبة لإثبات العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

3- متابعة حالة الطلب في كافة مراحله إلكترونيًا حتى صدور قرار القبول أو الرفض.

4- تقديم التظلم إلكترونيًا في حالة رفض الطلب خلال المدة المحددة قانونًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم على السكن البديل عبر مصر الرقمية

يتعين ملء الاستمارة من خلال الاستعانة بالبيانات الموجودة بالمستندات الأصلية على أن يتم إرفاق المستندات الأصلية بالمرحلة التالية:

- عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثق وفقًا لأحكام القانون.

- إعلان الوراثة لمن امتد إليه العقد.

- بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.

- بطاقات الرقم القومي للمتقدم وزوجه/ زوجته وأبنائه والمقيمين.

- مستند يُثبت الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة (كود المشترك من إيصال/ فاتورة الكهرباء أو كود السداد الإلكتروني مسبق الدفع أو كارت).

- بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة ذوي الإعاقة.

- إيصال مياه أو غاز إن وجد.

شروط التقديم على وحدات السكن البديل عبر مصر الرقمية

- يجب أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

- يشترط أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.

- ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في ذات الغرض داخل مصر وقت تقديم الطلب.

- أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها، وبنفس الغرض (سكني/ غير سكني).

- استحقاق الوحدة البديلة بوحدة واحدة فقط حتى وإن تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.

- يخضع فحص الطلبات لمراجعة دقيقة من الصندوق، ويحق له رفض الطلب في أي مرحلة في حالة تقديم بيانات غير صحيحة.

معايير المفاضلة بين المتقدمين للسكن البديل

- بعد التحقق من استيفاء الشروط، يقوم الصندوق بإعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المستحقين في كل محافظة:

1- قائمة للمستأجرين الأصليين.

2- قائمة لمن امتدت إليهم عقود الإيجار.

- يتم ترتيب الأسماء وفقًا للمعايير التالية:

1- معيار الدخل: الأولوية تُمنح حسب فئات الدخل المعتمدة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي: (الأولى بالرعاية - محدودي الدخل - متوسطي الدخل - فوق متوسطي الدخل).

2- معيار الحالة الاجتماعية: (متزوج ويعول - أرمل أو مطلق ويعول - متزوج ولا يعول - أعزب (يشمل المطلق أو الأرمل غير العائل)، وفي حالة التساوي تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددًا.

3- معيار السن: الأولوية للأكبر سنًا، وفي حالة التساوي يُعاد الترتيب وفقًا للمعيارين السابقين.

نظام تخصيص الوحدات البديلة

تتم عملية التخصيص من خلال الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفق أحد الأنظمة التالية:

1- الإيجار.

2- الإيجار المنتهي بالتملك.

3- التمليك عن طريق التمويل العقاري.

4- التمليك بنظام السداد النقدي أو بالتقسيط وفقًا لشروط الإعلانات الصادرة عن الصندوق.

التزامات المتقدم للحصول على وحدات الإسكان البديل

- إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

- تقديم إخطار بالإخلاء موثقًا بالشهر العقاري عند تخصيص وحدة بديلة كشرط أساسي لإتمام التخصيص والتسليم.

- يقر بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة، ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت خلاف ذلك.

- للصندوق الحق في إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي إذا ثبت تقديم بيانات غير صحيحة.