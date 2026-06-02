أثناء توجههم لإحدى المزارع.. إصابة 12 عاملاً في حادث مروع بالمنيا

كتب : جمال محمد

01:07 م 02/06/2026

انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 12 عاملًا بكسور وجروح متفرقة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز المنيا، أثناء توجههم إلى مقر عملهم بإحدى المزارع الواقعة على الطريق.

تفاصيل إصابة 12 عاملًا في حادث بالمنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود عدد من المصابين بين مستقليها.

الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 12 عاملًا، جميعهم من أبناء محافظة أسيوط، بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع أثناء توجه العمال إلى إحدى المزارع لمباشرة أعمالهم اليومية، قبل أن تنقلب السيارة على الطريق.

نقل المصابين إلى المستشفى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة، فيما تم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

المنيا حادث مروري الإسعاف

زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة بالدولار إلى 4.2%
