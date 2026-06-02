شنت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مرورية مكبرة خلال الساعات الماضية لفرض الانضباط بالشارع المصري، وتطبيق قانون المرور الجديد، وإحكام السيطرة على الطرق السريعة والداخلية لضمان سلامة المواطنين.

سحب الرخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

في إطار تفعيل المنظومة المرورية الإلكترونية المتكاملة، نجحت الحملات في سحب 867 رخصة قيادة وتسيير لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بعد انتهاء المهلة المحددة للمخالفين.

وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين حتى الساعة الخامسة مساءً لتركيب الملصق، كما تتيح وزارة الداخلية سداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مرور مصر للمركبات ذات التراخيص السارية.

ملاحقة مخالفي الدراجات النارية ورفع المركبات المتهالكة

وعلى صعيد تحقيق السلامة العامة والحد من حوادث الطرق، تمكنت الخدمات المرورية من ضبط 1180 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وسط تشديدات أمنية بالالتزام بالتعليمات لتجنب المساءلة القانونية.

وفي السياق ذاته، كثفت إدارتا مرور القاهرة والجيزة حملاتهما بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق، مما أسفر عن رفع 31 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الميادين والشوارع الرئيسية، لمنع تكدس حركة السير وإزالة أي مظاهر تشوه المظهر الحضاري أو تُستغل في أمور غير قانونية.