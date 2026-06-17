قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر ـ الإسكندرية الصحراوي، اليوم الأربعاء، تأجيل ثاني جلسات استئناف 6 متهمين في واقعة مقتل "عبده الصعيدي"، التي وقعت يوم عقيقة ابنته على طريق دائري كعابيش بمنطقة الهرم، بعد استهدافه لسرقة أمواله التي جمعها من العقيقة، إلى جلسة 12 يوليو المقبل.

ترأس الدائرة المستشار أحمد محمد جميل، وعضوية المستشارين طارق إحسان فرج، وأسامة السكري، وطارق الحديني، وسكرتارية محمود متولي.

وكانت محكمة جنايات الهرم قد قضت في يناير 2026 بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأول "محمد يوسف" والخامس "محمد عمر" شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المؤبد، وآخر بالسجن المشدد 15 عامًا، في اتهامات القتل العمد والسرقة.

جريمة سرقة تتحول إلى قتل

وكشفت النيابة العامة في القضية رقم 69117 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 3558 لسنة 2024 كلي أكتوبر، أن المتهمين تعمدوا قتل المجني عليه "عبد الرحمن مختار" وشهرته "عبده الصعيدي"، مع سبق الإصرار والترصد، بعدما عقدوا النية على سرقة مبلغ مالي كان بحوزته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استوقفوا المجني عليه باستخدام دراجات نارية، ثم هاجموه بأسلحة بيضاء، حيث تعدى المتهم الأول عليه بسكين وأصابه عدة طعنات، قبل أن يستولي على حقيبته التي كانت تحتوي على نحو 90 ألف جنيه.

مطاردة انتهت بمقتل الضحية

وأضافت النيابة أن باقي المتهمين طاردوا المجني عليه حتى تمكنوا منه، وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء، بينما قام المتهم الخامس بطعنه طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في الحال.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين رصدوا الضحية أثناء حمله مبلغًا ماليًا، فاتفقوا على استيقافه بالطريق، حيث وضعوا دراجتين ناريتين لإجباره على التوقف، ثم نفذوا الجريمة.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن إصابة طعنية بالصدر أدت إلى نزيف حاد وقطع بالرئة اليمنى والغشاء المحيط بالقلب، مما تسبب في توقف الدورة الدموية والتنفسية ووفاة المجني عليه.

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