كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية بأحد الطرق بمحافظة الإسكندرية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

قائد سيارة يستعرض بحركات خطرة في الإسكندرية

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد قائدها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه قام بالاستعراض بتاريخ 10 من الشهر الجاري، حال سيره بدائرة قسم شرطة باب شرق، بدافع الاستعراض.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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