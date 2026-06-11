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الداخلية تضبط 94 ألف مخالفة مرورية و50 سائقاً متعاطياً خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:11 م 11/06/2026

مخالفات مرورية-أرشيفية

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث والمخالفات.

وأسفرت الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 94,089 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار العشوائي، إلى جانب مخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

فحصت الفرق الطبية المرافقة للحملات 1185 سائقاً للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 43 حالة منهم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لضمان أمن وسلامة مستخدمي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية.

ضبط مخالفات وأحكام قضائية على الطريق الدائري الإقليمي

استهدفت الحملات المرورية والانضباطية مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث نجحت خلال 24 ساعة في ضبط 432 مخالفة مرورية متنوعة تتعلق بتحميل الركاب وشروط التراخيص وأمن ومتانة المركبات، كما فحصت 162 سائقاً تبين إيجابية 7 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وألقت القبض على 5 محكوم عليهم في إجمالي 7 أحكام قضائية مع التحفظ على مركبة مخالفة.

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وزارة الداخلية مخالفات المرور تعاطي المخدرات

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