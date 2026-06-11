كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب إحدى السيدات بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت التحريات الأمنية تفاصيل الواقعة التي بدأت بتلقي بلاغ رسمي بقسم شرطة أول المنصورة في شهر مايو الماضي.

وأفادت ربة منزل في بلاغها الرسمي بتغيب نجلتها، التي تعاني من مرض نفسي؛ وذلك عقب خروجها من منزل الأسرة في ظروف غامضة، وباشرت الأجهزة الأمنية فور تلقي الإخطار عمليات الفحص والبحث اللازمة للوقوف على ملابسات الاختفاء وتحديد مكان تواجد السيدة المتغيبة.

عودة السيدة المتغيبة وتعهد الأسرة بحسن رعايتها

حضرت المُبلغة في وقت لاحق إلى ديوان قسم شرطة أول المنصورة وبرفقتها نجلتها، وأقرت بالعثور عليها في محافظة القاهرة، مؤكدة عودتها إلى منزلها، فيما نفت السيدة تعرضها لأي مكروه خلال فترة غيابها.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أخذ التعهد القانوني اللازم على الأسرة بحسن رعاية السيدة ومتابعة حالتها الصحية.

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