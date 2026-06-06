قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طالب أمام بوابة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جلسة 9 يونيو الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه عمدًا، بعدما سدد له عدة طعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، إثر خلافات نشبت بينهما.

وكشفت التحقيقات أن المتهم وجه للمجني عليه 3 طعنات متفرقة، استقرت إحداها في القلب، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

تفاصيل مقتل طالب أمام الأكاديمية العربية للتكنولوجيا

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بتعرض طالب لطعنات نافذة أمام الأكاديمية العربية بمنطقة مصر الجديدة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور.

وتبين من الفحص العثور على المجني عليه غارقًا في دمائه، وبالتحريات وكاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

وأظهرت كاميرات المراقبة وشهادات الشهود قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصاباته التي أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة.

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