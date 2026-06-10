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ضبط المتهم بالتعدي على "حمار" بالقليوبية.. والداخلية: يعاني من اضطرابات نفسية

كتب : علاء عمران

05:14 م 10/06/2026 تعديل في 06:10 م

ضبط المتهم بالتعدي على حمار في القليوبية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على دابة "حمار" حال توقفها بقطعة أرض بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

كما تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه معروف لدى المحيطين به باضطرابه النفسي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعه بإحدى المصحات النفسية.

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التعدي على حمار النيابة العامة وزارة الداخلية

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