كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة سيدة بشأن تغيب نجلتها عقب خروجها من منزلها لتلقي أحد الدروس بمنطقة سيدي جابر.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 23 أبريل الماضي، تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، أفادت فيه بتغيب نجلتها البالغة من العمر 17 عاما، عقب خروجها من مسكن الأسرة متوجهة إلى أحد الدروس بمنطقة سيدي جابر.

غادرت المنزل بسبب خلافات مع والدها

وأوضحت الأم، خلال البلاغ، أن خلافات أسرية بين الفتاة ووالدها كانت وراء واقعة التغيب.

الأمن يحدد مكان الفتاة المتغيبة في القليوبية

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الطالبة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وبسؤال الفتاة، نفت تعرضها لأي أذى أو مكروه، مؤكدة أنها غادرت المنزل بمحض إرادتها بسبب الخلافات العائلية.

تسليم الفتاة لأسرتها بعد التأكد من سلامتها

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، قبل تسليم الفتاة لأسرتها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.