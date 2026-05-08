يبحث عدد كبير من المواطنين عن الطريقة الصحيحة لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة، سواء كانت رخصة خاصة أو مهنية (درجة ثالثة)، في ظل الإجراءات التي حددتها إدارات المرور على مستوى الجمهورية لتنظيم منح التراخيص وضمان سلامة السائقين على الطرق.

أولًا: رخصة القيادة الخاصة

يتطلب استخراج رخصة القيادة الخاصة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل الإقامة، مع استيفاء عدد من المستندات والإجراءات الأساسية، أبرزها تقديم نموذج 256 مرور، وصورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، إلى جانب صورة من المؤهل الدراسي.

كما يشترط إجراء كشف طبي يشمل الباطنة والعيون داخل وحدة المرور، بالإضافة إلى تحليل فصيلة الدم، وتقديم 4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

ويجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، مع إجراء تحليل مخدرات من جهة معتمدة، واجتياز الاختبار العملي للقيادة، مع التأكد من عدم وجود أحكام جنائية أو قضايا مخلة بالشرف.

ثانيًا: رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة)

أما الرخصة المهنية فتخضع لشروط أكثر دقة، حيث يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، مع تقديم بطاقة رقم قومي سارية، و4 صور شخصية حديثة.

وتتضمن الإجراءات أيضًا اجتياز الكشف الطبي والفحوصات المطلوبة، وتقديم موقف التجنيد، إلى جانب فيش وتشبيه حديث، وشهادة دراسية مناسبة.

كما يشترط تقديم ما يثبت الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وإثبات عضوية نقابة مهنية أو ما يعادلها، بالإضافة إلى موافقة جهة العمل في بعض الحالات.

ويجب على المتقدم اجتياز الاختبارات النظرية والعملية، وسداد الرسوم المقررة، مع اشتراط أن تكون مهنة القيادة هي العمل الأساسي للمتقدم، وأن يكون مقيمًا في نطاق وحدة المرور المختصة.

منظومة تنظيمية لضمان السلامة

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة السائقين وضمان السلامة المرورية على الطرق، من خلال التأكد من جاهزية المتقدمين بدنيًا وقانونيًا ومهنيًا قبل منحهم حق القيادة.