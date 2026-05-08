"كشاف الموت".. سقوط سائق نقل استعرض بسيارته وحجب الرؤية بالشرقية

كتب : صابر المحلاوي

06:51 م 08/05/2026

ضبط سائق نقل وضع كشافًا يحجب الرؤية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة نقل يثبت كشافًا خلفيًا يحجب الرؤية عن قائدي السيارات أثناء سيره بمحافظة الشرقية، ما عرض حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها وهو سائق مقيم بمحافظة الشرقية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد "الاستعراض"، فيما تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

