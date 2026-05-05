أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، خدمة الحصول على لوحات معدنية مميزة للسيارات عبر نظام مزادات إلكتروني، يتيح للمواطنين اختيار أرقام وحروف اللوحات المفضلة والمشاركة في المنافسة عليها بشكل رقمي، ضمن منظومة تهدف لتطوير الخدمات المرورية وتبسيط الإجراءات.

آلية الدخول على المزاد الإلكتروني

تبدأ الخدمة بالدخول إلى موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية، ثم اختيار قسم "لوحتك"، يلي ذلك تسجيل البيانات الشخصية بشكل صحيح وتسجيل الدخول إلى الحساب.

بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على خيار "كون لوحتك الآن"، ثم إدخال أرقام وحروف اللوحة المطلوبة، والضغط على زر البحث للتأكد من توافرها ضمن النظام.

تقديم الطلب ودخول المزاد

في حال توفر اللوحة المطلوبة، يتم إرسال الطلب إلى إدارة الموقع لمراجعته وإدراجه ضمن اللوحات المطروحة في المزاد الإلكتروني خلال أقرب دورة.

وتقوم الإدارة بعرض اللوحات المتاحة للمنافسة بين المتقدمين، وفق نظام مزايدات شفاف يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين الراغبين في الحصول على أرقام مميزة.

طرق السداد بعد الفوز

في حالة الفوز بالمزاد، تتيح المنظومة عدة وسائل للدفع، سواء عبر بطاقات الائتمان أو من خلال السداد النقدي في فروع البنوك المعتمدة، بما يسهل على المواطنين إتمام إجراءات التملك بشكل رسمي.

خدمة إلكترونية لتيسير الإجراءات

وتأتي هذه الخدمة في إطار توجه وزارة الداخلية نحو التحول الرقمي، وتقديم خدمات مرورية حديثة تقلل من التكدس داخل وحدات المرور، وتوفر الوقت والجهد على المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالخدمات ذات الطابع المميز مثل اللوحات المعدنية الخاصة.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها