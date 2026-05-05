ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بالعاشر من رمضان في الشرقية

كتب : علاء عمران

03:42 م 05/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

تحديد وضبط السيارة والسائق

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وقائدها، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

اعتراف السائق

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررا ذلك بمحاولة اختصار الطريق. تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

