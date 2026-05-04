رئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقد عددا من المشروعات في بني سويف

أجرى الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة اليوم الاثنين، شملت قطاع الاستقبال والطوارئ، وذلك في إطار تشديد الرقابة وتعزيز الانضباط داخل المنظومة الطبية.

رصد غياب أطباء دون مبرر

وخلال الجولة، تابع عميد الكلية سير العمل ميدانيًا، حيث تبين تغيب عدد من الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز عن مواقع عملهم دون تقديم أعذار قانونية أو إخطار مسبق.

قرارات حاسمة ضد المقصرين

وعلى الفور، أصدر “الأشهب” قرارًا بإحالة جميع الأطباء المتغيبين إلى التحقيق العاجل، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين، مشددًا على أن تقديم الخدمة الطبية أمانة لا تقبل الإهمال.

خطة لإعادة الانضباط

وأكد عميد الكلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لإدارة جامعة بنها تستهدف إعادة الانضباط داخل الأقسام الحيوية، وعلى رأسها قسم الاستقبال والطوارئ باعتباره خط الدفاع الأول في التعامل مع الحالات الحرجة.

جولات مستمرة على مدار الساعة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجولات المفاجئة في مختلف الأوقات وعلى مدار اليوم، لضمان رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.