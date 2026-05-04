المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض وحيدا في ختام تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:45 م 04/05/2026

البورصة المصرية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.65% عند مستوى 51973 نقطة، في ختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.59%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.


وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 25.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 24.1 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.07% عند مستوى 52312 نقطة، بختام جلسة الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 11.48%، ليغلق على سعر 2.33 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.09 جنيه.

وصعد سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 9.52%، ليغلق على سعر 24.38 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 22.26 جنيه.

وزاد سهم النيل للأدوية والصناعات الكيماوية – النيل بنسبة 9.21%، ليغلق على سعر 146.99 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 134.60 جنيه.

وصعد سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة 7.14%، ليغلق على سعر 53.25 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 49.70 جنيه.

وارتفع سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 6.67%، ليغلق على سعر 313 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 293.43 جنيه.


الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو بنسبة 10.10%، ليغلق على سعر 45.4 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 50.5 جنيه.

وتراجع سهم الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد - الإسكندرية بنسبة 8.23%، ليغلق على سعر 56.06 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 61.09 جنيه.

وانخفض سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 5.15%، ليغلق على سعر 61.57 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 64.91 جنيه.

وتراجع سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 5.02%، ليغلق على سعر 78.86 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 83.03 جنيهًا.

وهبط سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 4.55%، ليغلق على سعر 4.830 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.060 جنيه.

