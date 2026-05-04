واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 94.746 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

فحص السائقين وكشف حالات تعاطٍ

كما تم فحص 1.241 سائقًا، حيث تبين إيجابية 51 حالة لتعاطي مواد مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تشديد الرقابة على الطريق الدائري الإقليمي

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة المعنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 483 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

ضبط سائقين ومخالفين للقانون

كما تم فحص 160 سائقًا، وأسفر ذلك عن ثبوت إيجابية 9 حالات لتعاطي المواد المخدرة. وتمكنت الحملات من ضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 23 حكمًا قضائيًا، إلى جانب التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، مع استمرار الحملات لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق القانون.

