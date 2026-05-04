واجه المطرب الراحل هاني شاكر أزمات حادة خلال فترة توليه منصب نقيب المهن الموسيقية، قبل أن يتقدم باستقالته في ولايته الثانية، رافضاً كافة محاولات إقناعه بالتراجع عن القرار.

وكان هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد، قد تقدم باستقالته في يونيو 2022، عقب "مشادة" وتراشق بالألفاظ شهده المؤتمر الذي عقدته النقابة، لتقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذاره عما بدر منه تجاه عازفي الإيقاع.

"غلطة عمري".. توضيح واعتزاز

حرص هاني شاكر على توضيح تصريحات سابقة أطلقها خلال ظهوره في برنامج "مصر جديدة" عبر قناة "ETC"، والتي أثارت جدلاً واسعاً بعدما وصف فيها توليه منصب النقيب بـ "غلطة العمر".

وأوضح شاكر، عبر منشور على حسابه الرسمي بـ "إنستجرام"، وجهة نظره الحقيقية، حيث أعاد نشر مقطع الفيديو من الحلقة، وعلق قائلاً: "توضيحاً لما أثير مؤخراً حول ندمي على الجلوس على كرسي النقابة وأنها غلطة عمري.. أحب أن أوضح أنني لم أقصد الإساءة، بل قصدت أن العمل العام جعلني لقمة سائغة لوسائل الإعلام و(السوشيال ميديا)، وعرضة للتطاول والإهانة والنيل من تاريخي الفني وشخصي".

وأضاف: "لم أتخيل أبداً أن أتعرض لهذه الانتقادات طوال حياتي، ولكن هذا لا يمنع فخري وسعادتي بالثقة الغالية التي منحتني إياها الجمعية العمومية، وبكوني نقيباً لموسيقيي مصر، خلفاً لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والموسيقار أحمد فؤاد حسن، وهي الفئة التي أتشرف بخدمتها والانتماء لها".

أزمات المهرجانات و"عبدة الشيطان"

تولى المطرب الراحل منصب نقيب المهن الموسيقية لدورتين متتاليتين، واجه خلالهما ملفات شائكة، أبرزها أزمة حفل إحدى فرق "الميتال"، والتي وُصفت حينها بممارسة طقوس "عبدة الشيطان"، بالإضافة إلى الصراعات القانونية والفنية التي تصاعدت مع ظهور أغاني المهرجانات، وتحديداً مع الثلاثي حسن شاكوش، وعمر كمال، وحمو بيكا.







