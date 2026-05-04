أكد نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، معتبرا أن ما يجري هو عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر.

وشدد قاسم على أن لبنان هو الطرف الذي يتعرض للاعتداء، وبالتالي فهو من يحتاج إلى ضمانات أمنية، نافيا وجود أي خطوط حمراء أو مناطق عازلة يمكن القبول بها، ومؤكدا أن مثل هذه الطروحات غير مطروحة ولن يتم القبول بها.

وأوضح أن المقاومة تعتمد أسلوب الكر والفر بهدف منع العدو من تثبيت وجوده أو تحقيق الاستقرار في المناطق التي يسعى للسيطرة عليها.

وأشار إلى أن استمرار عمل المقاومة، إلى جانب التفاهم الداخلي، والاستفادة من الاتفاق الأمريكي الإيراني، تمثل عوامل تساعد على تجاوز المرحلة الحالية.

وأضاف أن الحزب يدعم المسار الدبلوماسي الذي يفضي إلى وقف العدوان، ويؤيد أسلوب التفاوض غير المباشر، معتبرا أن اللجوء إلى التفاوض المباشر يمثل تنازلا دون مقابل ويخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.