مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟

كتب : صابر المحلاوي

10:30 ص 04/05/2026 تعديل في 10:47 ص

القبض على مدير مدرسة هابي لاند

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، تحقيقاتها في اتهام مدير مدرسة "هابي لاند" للغات بمنطقة بشتيل، بالتحرش بعدد من التلاميذ داخل مكتبه، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يُظهر إحدى الوقائع.

صدمة أولياء الأمور بعد مشاهدة الفيديو

واستمعت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية إلى أقوال أربعة أطفال من الضحايا، اصطحبهم ذووهم للإدلاء بشهاداتهم، حيث أكد أولياء الأمور أنهم أصيبوا بصدمة فور مشاهدة الفيديو المتداول، خاصة مع اقترانه باسم المدرسة التي يدرس بها أبناؤهم.

الأطفال يكشفون تفاصيل الواقعة

وأوضح الأهالي أنهم تحدثوا مع أطفالهم بهدوء، وحرصوا على طمأنتهم، قبل أن يفاجأوا بإفصاحهم عن تعرضهم لتصرفات مماثلة من المتهم، مشيرين إلى أن بعض الأطفال كانوا يخشون الحديث، بينما لم يدرك آخرون طبيعة ما تعرضوا له، ما دفعهم للتوجه فورًا إلى النيابة العامة وتقديم بلاغات رسمية.

مسؤولو المدرسة: لا علم لنا بالاتهامات

كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من مسؤولي المدرسة والإدارة التعليمية، من بينهم مدير الإدارة ومديرة المدرسة والأخصائي الاجتماعي، الذين أكدوا جميعًا عدم علمهم بالوقائع محل التحقيق أو بمحتوى الفيديو المتداول. وأوضحوا أن المتهم يُدعى "أ.ف"، ويعمل رجل أعمال وشريكًا في ملكية المدرسة، وكان يتواجد بها بصفة مستمرة باعتباره أحد الملاك.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عدد الضحايا بلغ حتى الآن أربعة أطفال، من بينهم الطفلة التي ظهرت في مقطع الفيديو. وأشارت إلى أن أسر ثلاثة أطفال آخرين لم يكونوا على علم بما حدث إلا بعد انتشار الفيديو، ليكتشفوا لاحقًا تعرض أبنائهم لوقائع مشابهة.

ضبط المتهم في سوهاج وإحالته للنيابة

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أنه تم تحديد مكان المتهم بمحافظة سوهاج، حيث جرى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

التحقيقات تكشف: الواقعة حدثت قبل عام

وكشفت التحقيقات أن الواقعة التي وثقها الفيديو تعود إلى نحو عام، فيما تواصل النيابة جهودها لكشف هوية الشخص الذي نشر المقطع مؤخرًا، وسبب إخفاء الواقعة طوال هذه الفترة.

