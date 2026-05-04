مع تزايد حركة السفر والعمل بالخارج، أصبحت رخصة القيادة الدولية واحدة من الوثائق الأساسية التي يحرص كثير من المسافرين على استخراجها قبل مغادرة البلاد، فهي تمثل ترجمة قانونية معترفًا بها لرخصة القيادة المحلية، وتُسهل لحاملها قيادة السيارات في عدد كبير من الدول دون الحاجة لاستخراج رخصة جديدة أو الدخول في إجراءات معقدة.

وتكتسب الرخصة الدولية أهميتها من كونها تمنح المسافر مرونة أكبر في التنقل، سواء لأغراض السياحة أو العمل، كما تُعد شرطًا قانونيًا في بعض الدول لاستئجار السيارات أو القيادة بشكل مؤقت.

وفي ظل الاعتماد المتزايد على التنقل الذاتي خلال السفر، بات استخراج رخصة قيادة دولية خطوة استباقية تضمن للمسافر تجربة أكثر راحة وأمانًا، وتجنبه الوقوع في مخالفات قانونية قد تعكر رحلته، كما تعكس هذه الخطوة وعيًا بالإجراءات المطلوبة للسفر، خاصة في ظل اختلاف القوانين المرورية من دولة لأخرى.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الدولية في مصر

_ أصل رخصة القيادة المحلية وصورة ضوئية منها وتكون سارية لعام واحد على الأقل.

- إرفاق جواز سفر ساري وصالح للاستخدام وتقديم صورة منه.

- صور شخصية مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

- أصل بطاقة الرقم القومي وتقديم نسخة منها.

بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، يجب أن تؤكد الإدارة العامة للمرور على أن بيانات الرخصة المصرية وكافة الأوراق الأخرى المقدمة صحيحة.

اشتراطات يجب اتباعها عند استخراج رخصة القيادة الدولية

- سحب طلب الحصول على رخصة القيادة بعد سداد الرسوم المطلوبة في الخزانة، ويتم كتابة الاسم باللغة الإنجليزية وفقًا لجواز السفر، ويتم سحب الطلب، ويتم تقديمه في اليوم نفسه.

- لا يتم التأجيل ليوم آخر حتى لا يعتبر الطلب لاغ.

- يجب أن يقدم طلب استخراج الرخصة وتعبئة الاستمارات وتسليم الأوراق من خلال حامل الرخصة بنفسه.

- يتم استلام الرخصة خلال يوم من طلب التقديم.

- لا يمكن استخراج رخصة جديدة بالمستندات نفسها.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

_ يتاح استخدام الرخصة في الدول بشرط دخول البلد بتأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة فقط أو تأشيرة عمرة أو حج في المملكة العربية السعودية أو لسفر سياحي أو حضور مؤتمرات أو في بلد ما.

-لا يجوز أن تستخدم لمن يحمل تأشيرة إقامة في البلاد أو العاملين في البلاد، حيث يشترط في هذا الأمر استخراج رخصة قيادة تابعة للدولة المقام بها.

- يجب أن تكون المركبة مؤجرة وليست باسم صاحب الرخصة.

