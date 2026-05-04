أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تفاصيل تطبيق خدمة "حاج بلا حقيبة"، التي أقرتها الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية لأول مرة خلال موسم الحج الحالي؛ بهدف التيسير على الحجاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

آلية تنفيذ خدمة "حاج بلا حقيبة"

أوضحت الغرفة، بحسب بيان لها، الاثنين، أن آلية تنفيذ "حاج بلا حقيبة"، تعتمد على قيام الحاج بتسليم أمتعته عند كاونتر المطار قبل السفر في مطارات دولة المغادرة، حيث يحصل على إيصال استلام "البوردينج"، إلى جانب وضع لاصق "ليبول" على الحقيبة مدون عليه البيانات الأساسية للحاج، وفي مقدمتها الاسم ورقم جواز السفر، والذي يُعد المرجع الرئيسي لكافة بياناته داخل المنظومة.

وأضافت غرفة السياحة، أن هذه البيانات ترتبط بنظام الاستعداد المسبق الذي تطبقه السلطات السعودية، والذي يتضمن تسجيل معلومات الحاج مسبقًا، مثل مواعيد السفر والوصول، وجهة الوصول سواء مكة المكرمة أو المدينة المنورة، بالإضافة إلى بيانات السكن المعتمد، ما يتيح تتبع الأمتعة بسهولة ودقة.

وتابعت الغرفة: بناءً على ذلك، تتولى شركات الخدمة المعتمدة استلام الأمتعة من الحاج في مطار المغادرة، وشحنها إلى المملكة العربية السعودية، ليتم عقب وصول الرحلات توجيهها مباشرة إلى مقار إقامة الحجاج في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وفقًا للبيانات المسجلة مسبقًا.

مزايا خدمة "حاج بلا حقيبة" للحجاج

أكدت الغرفة، أن هذه الآلية تسهم في تقليل الوقت اللازم لاستلام الأمتعة مقارنة بالإجراءات التقليدية، حيث يتم تسليم الحقائب للحجاج في فنادق إقامتهم بأسرع وقت ممكن، وفقًا للإجراءات التشغيلية المعتمدة.

وشددت على أن تنفيذ خدمة "حاج بلا حقيبة" يتم وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام الإجراءات خلال موسم الحج، ويحقق أعلى مستويات الراحة والسلامة للحجاج أثناء سفرهم وأداء مناسكهم.