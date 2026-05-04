إعلان

تنقل أمتعتك لفندقك في الحج.. كيف تستفيد من "حاج بلا حقيبة"؟

كتب : محمد أبو بكر

12:26 م 04/05/2026

الحج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تفاصيل تطبيق خدمة "حاج بلا حقيبة"، التي أقرتها الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية لأول مرة خلال موسم الحج الحالي؛ بهدف التيسير على الحجاج وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

آلية تنفيذ خدمة "حاج بلا حقيبة"

أوضحت الغرفة، بحسب بيان لها، الاثنين، أن آلية تنفيذ "حاج بلا حقيبة"، تعتمد على قيام الحاج بتسليم أمتعته عند كاونتر المطار قبل السفر في مطارات دولة المغادرة، حيث يحصل على إيصال استلام "البوردينج"، إلى جانب وضع لاصق "ليبول" على الحقيبة مدون عليه البيانات الأساسية للحاج، وفي مقدمتها الاسم ورقم جواز السفر، والذي يُعد المرجع الرئيسي لكافة بياناته داخل المنظومة.

وأضافت غرفة السياحة، أن هذه البيانات ترتبط بنظام الاستعداد المسبق الذي تطبقه السلطات السعودية، والذي يتضمن تسجيل معلومات الحاج مسبقًا، مثل مواعيد السفر والوصول، وجهة الوصول سواء مكة المكرمة أو المدينة المنورة، بالإضافة إلى بيانات السكن المعتمد، ما يتيح تتبع الأمتعة بسهولة ودقة.

وتابعت الغرفة: بناءً على ذلك، تتولى شركات الخدمة المعتمدة استلام الأمتعة من الحاج في مطار المغادرة، وشحنها إلى المملكة العربية السعودية، ليتم عقب وصول الرحلات توجيهها مباشرة إلى مقار إقامة الحجاج في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وفقًا للبيانات المسجلة مسبقًا.

مزايا خدمة "حاج بلا حقيبة" للحجاج

أكدت الغرفة، أن هذه الآلية تسهم في تقليل الوقت اللازم لاستلام الأمتعة مقارنة بالإجراءات التقليدية، حيث يتم تسليم الحقائب للحجاج في فنادق إقامتهم بأسرع وقت ممكن، وفقًا للإجراءات التشغيلية المعتمدة.

وشددت على أن تنفيذ خدمة "حاج بلا حقيبة" يتم وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام الإجراءات خلال موسم الحج، ويحقق أعلى مستويات الراحة والسلامة للحجاج أثناء سفرهم وأداء مناسكهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حج بلا حقيبة الحج 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع واقعة تحرش بتلميذة
أخبار مصر

الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع واقعة تحرش بتلميذة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟
نصائح طبية

بعد تفشيه على متن سفينة سياحية.. ماذا نعرف عن فيروس "هانتا" القاتل؟

عبد الجليل: بن شرقي وإمام عاشور لازم يمشوا من الأهلي
رياضة محلية

عبد الجليل: بن شرقي وإمام عاشور لازم يمشوا من الأهلي
فيروس هانتا.. وفيات وإصابات على متن سفينة سياحية موبوءة في أفريقيا
شئون عربية و دولية

فيروس هانتا.. وفيات وإصابات على متن سفينة سياحية موبوءة في أفريقيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة