قال الفنان خالد زكي، إن رحلته مع زوجته الراحلة كانت عبارة عن عمرًا كاملًا من الحب والوفاء، مؤكدًا أن علاقتهما امتدت لأكثر من 53 عامًا منذ أول لقاء، منها نحو 47 عامًا من الزواج وسبع سنوات من الحب قبل الارتباط

وأوضح أن هذه العلاقة لم تكن مجرد زواج، بل شراكة حياة حقيقية بكل ما تحمله من معاني الدعم والمساندة في كل الظروف، كاشفًا في لقائه ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على شاشة CBC، عن حجم الحزن الذي عاشه بعد رحيل زوجته.

يوم رحيل زوجته

وأوضح أن يوم رحيل زوجته كان من أصعب أيام حياته، وأن الفقد ترك فراغًا كبيرًا لا يمكن تعويضه، خاصة مع شخص وصفه بأنه كان "ملاكًا" في حياته.

وأضاف خالد زكي أنه لم يتمكن حتى الآن من تجاوز هذه المحنة، مؤكدًا أن الحزن على فراق شريك الحياة أمر طبيعي، خاصة عندما تكون العلاقة قائمة على حب عميق وتفاهم كبير، لافتًا إلى أن هذا الشعور لم يقتصر عليه فقط، بل امتد إلى أبنائه وأحفاده الذين تأثروا بشدة بهذا الفقد، وهو ما يعكس مكانتها الكبيرة داخل الأسرة.

وأكد أن العودة إلى العمل بعد هذه الصدمة لم تكن سهلة، حيث ابتعد لفترة ورفض العديد من الأعمال، لكنه أشار إلى أن دعم المقربين منه كان له دور كبير في تشجيعه على استعادة نشاطه الفني تدريجيًا، مشددًا على أن العمل ساعده جزئيًا في الخروج من حالة الحزن، لكنه لم يُنهِ الشعور بالفقد، الذي يظل حاضرًا في تفاصيل حياته اليومية.

آخرأعمال خالد زكي

قدم الفنان خالد زكي آخر اعماله الدرامية مسلسل فخر الدلتا الذي عرض في رمضان 2026، بطولة أحمد رمزي، كمال أبورية،انتصار،نبيل عيسى، حنان سليمان، أحمد صيام وآخرين، من إنتاج مصطفى العوضي، قصة عبد الرحمن جاويش، تأليف حسن علي، وإخراج هادي بسيوني.

