تخفيضات تصل إلى 40%.. استمرار مبادرة كلنا واحد بجميع المحافظات

كتب : علاء عمران

10:11 ص 29/04/2026 تعديل في 10:35 ص

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ فعاليات المرحلة الثامنة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.

استمرار مبادرة كلنا واحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين بتخفيضات تصل إلى 40%

وتستهدف المبادرة توفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والغير غذائية بجودة مناسبة، وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عبر منافذ البيع والسرادقات المحددة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
كما تم التنسيق مع عدد من الكيانات الصناعية والتجارية والسلاسل التجارية الكبرى، إلى جانب محال بيع الخضروات والفاكهة، لتوسيع نطاق التغطية وتوفير السلع بأسعار مناسبة، حيث تشمل المبادرة آلاف المنافذ المنتشرة في المحافظات المختلفة لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين.
وتضم المبادرة نحو 2642 فرعًا تابعًا للسلاسل التجارية، و160 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، بالإضافة إلى 107 قوافل متحركة، بإجمالي يصل إلى 2909 منفذًا تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن توفير السلع الأساسية بشكل مستمر ومنتظم.
كما تواصل الوزارة الدفع بـ 1350 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة “أمان”، بهدف تعزيز توافر السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مناسبة، مع إتاحة أماكن هذه المنافذ عبر الموقع الرسمي للوزارة.
ويأتي استمرار المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم أوجه الرعاية الإنسانية والمجتمعية، بما يعكس دورها في خدمة المجتمع إلى جانب مهامها الأمنية.


