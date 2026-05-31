سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق اندلع داخل مخزن بمنطقةأكتوبر، دون وقوع خسائر في الأرواح.

بلاغ بنشوب حريق

بدأت الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بنشوب حريق وتصاعد أدخنة كثيفة من داخل أحد المخازن التابعة لكافية ، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء لسرعة التعامل مع الموقف.

تفاصيل السيطرة على الحريق

انتقلت قوات الإطفاء مدعومة بعدد سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني حول المنطقة لتسهيل مهام رجال الإطفاء.

وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب التي اندلعت في محتويات المخزن، وعقب السيطرة الكاملة على الحريق، بدأت فرق الحماية المدنية في إجراء "عمليات التبريد" لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

لم يتم تسجيل أي إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

