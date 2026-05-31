رامي رضوان: فقرة يومية في برنامج "من ماسبيرو" باسم حديث المدينة

كتب : داليا الظنيني

11:53 م 31/05/2026

أكد الإعلامي رامي رضوان، أن فقرة "حديث المدينة" اليومية ستكون مساحة مفتوحة للنقاش في كل القضايا المطروحة على الساحة السياسية والمجتمعية.

وأضاف رضوان، خلال برنامج "من ماسبيرو" عبر القناة الأولى المصرية، أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي ومطلوب مؤكدًا أن هذا الاختلاف لا يمنع الحوار بل يزيده متعة.

وأشار إلى أن صيغة الحوار عظيمة ويجب تكريس فكرة أن الحوار لا يضر بل ينفع، طالما يتم بكل احترام وتقدير لوجهات نظر الأطراف المختلفة دون تجاوز أو إقصاء.

وتابع أن "حجم الأمور اللي بيبقى فيها نقاشات كويسة لكن بتتحول إلى صراعات على السوشيال ميديا شيء إيدي الحقيقة، لأنه بيقفل أي مساحة للحوار"، داعيًا إلى العودة خطوة للوراء.

وشدد رامي رضوان على ضرورة الابتعاد عن التجاوزات غير المقبولة على الإطلاق، وفتح المجال للاستماع أكثر للآخرين، والنقاش في الموضوعات الخلافية بأدب واحترام متبادل.

وأكد الإعلامي أن برنامج "من ماسبيرو" سيواصل ترسيخ ثقافة الحوار الجاد، من خلال مناقشة الأفكار وليس الأشخاص، مع التأكيد على أن الاختلاف لا يفسد للود قضية.

