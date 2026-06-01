أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أهمية تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة حماية لهم.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "من ماسبيرو" عبر القناة الأولى المصرية، أن لجنة الاتصالات بصدد مناقشة قانون جديد ينظم هذا الأمر خلال شهور قليلة فور انتهاء الحكومة من صياغة مواده كاملة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن شريحة الطفل الجديدة ستكون باسم الأب أو الأم لعدم بلوغ الصغار السن القانوني الذي يسمح بالشراء مباشرًا.

وستتضمن الشريحة كودًا خاصًا يفعل عبر الهاتف لمنع دخول الأطفال إلى تطبيقات معينة تشكل خطورة واضحة على حياتهم مثل الألعاب الإلكترونية والمراهنات.

وذكر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن الهدف هو التنظيم والمقاطعة لبعض المواقع الخطيرة وليس المنع الكامل، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعلان تفاصيل التطبيق قريبًا.

ولفت بدوي إلى أن هذا التحرك جاء تلبية لانتظار الأسر بسبب تزايد حالات إدمان الإنترنت بين الأطفال، وهو ما أكدته مراكز متخصصة كثيرًا.