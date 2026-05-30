اصطدم بمطب عشوائي.. مصرع شاب في حادث دراجة نارية بالفيوم

كتب : حسين فتحي

06:08 م 30/05/2026

لقي شاب مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق إطسا - منية الحيط، بعد قرية الجعافرة التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها جراء الحادث.

إخطار أمني وانتقال قوات الشرطة

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية ووفاة قائدها.

وعلى الفور، انتقل المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والإشراف على نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي.

تفاصيل الحادث وكشف هوية الضحية

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الضحية يُدعى أحمد عماد رمضان، يبلغ من العمر 17 عامًا، ويقيم بقرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة قيادة الشاب دراجته النارية بسرعة زائدة على الطريق المؤدي إلى القرية، حيث فوجئ بمطب صناعي غير قانوني، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على الدراجة واصطدامه بالمطب وانقلابها.

إصابة قاتلة وفتح تحقيقات

أسفر الحادث عن إصابة الشاب بإصابة شديدة ومباشرة في الرأس، أدت إلى وفاته في الحال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أُخطرت نيابة إطسا التي تولت مباشرة التحقيقات.

غضب بين الأهالي بسبب المطب غير القانوني

وفي أعقاب الحادث، شن عدد من أهالي قرية منية الحيط هجومًا حادًا على المسؤولين عن إنشاء المطب الصناعي غير القانوني، والذي وصفوه بـ"المميت"، مؤكدين أنه يفتقد إلى العلامات الإرشادية اللازمة، كما أن ارتفاعه غير مناسب، ما يشكل خطرًا على قائدي المركبات والمارة.

