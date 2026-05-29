تداول أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة منشورات مدعومة بصور ومقطعي فيديو، زعم خلالها وقوع مشاجرة ذات أبعاد طائفية بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، في محاولة لإثارة البلبلة والرأي العام.

ماذا حدث في المنيا؟

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وتبين أنه متواجد خارج البلاد، كما أكدت التحريات عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود أي شبهة طائفية وراء الواقعة.

خلافات جيرة وراء واقعة المنيا

وتعود حقيقة الحادث إلى يوم 25 من الشهر الجاري، عندما تلقى مركز شرطة مطاي بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم شقيق القائم على النشر ووالده، حيث أُصيب الأول بجرح قطعي بالوجه، وطرف ثان مكوّن من شخص وشقيقه أُصيبا بكدمات متفرقة، وجميعهم من المقيمين بذات القرية.

وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات متعلقة بالجيرة، تطورت إلى تعدٍ متبادل باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

ضبط المتهمين وإنهاء الأزمة بالتصالح

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار من الشرعية والقانون، وبعرضهم على النيابة العامة أقروا برغبتهم في التصالح، ليتم إخلاء سبيلهم.

تحرك عاجل

كما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على النشر، بسبب ترويجه ادعاءات كاذبة تهدف إلى تضليل الرأي العام.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها