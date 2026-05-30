كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدي على شاب باستخدام أسلحة بيضاء أمام أحد العقارات بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة مينا البصل تلقى بلاغًا بتاريخ 15 من الشهر الجاري من طالب مصاب بجروح وكدمات متفرقة، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من جانب 3 أشخاص.

خلاف بسبب المزاح

وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات نشبت بين الطرفين بسبب المزاح، قبل أن تتطور إلى مشاجرة قام خلالها المتهمون بالتعدي على المجني عليه وإحداث إصابته.

ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، وتبين أنهم طلاب ومقيمون بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

كما عُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين تبين استخدامهما في ارتكاب الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بالتعدي على المجني عليه بسبب الخلافات المشار إليها. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

