إعلان

بسبب "المزاح".. 3 طلاب يعتدون على زميلهم بأسلحة بيضاء في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

04:21 م 30/05/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدي على شاب باستخدام أسلحة بيضاء أمام أحد العقارات بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة مينا البصل تلقى بلاغًا بتاريخ 15 من الشهر الجاري من طالب مصاب بجروح وكدمات متفرقة، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من جانب 3 أشخاص.

خلاف بسبب المزاح

وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات نشبت بين الطرفين بسبب المزاح، قبل أن تتطور إلى مشاجرة قام خلالها المتهمون بالتعدي على المجني عليه وإحداث إصابته.

ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، وتبين أنهم طلاب ومقيمون بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

كما عُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين تبين استخدامهما في ارتكاب الواقعة. وبمواجهتهم، اعترفوا بالتعدي على المجني عليه بسبب الخلافات المشار إليها. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية وزارة الداخلية أسلحة بيضاء مشاجرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الفتة والرقاق؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الفتة والرقاق؟
دير المحرق بأسيوط يصدر بياناً بشأن إصابة 5 زائرين فى حادث تسريب غاز
أخبار المحافظات

دير المحرق بأسيوط يصدر بياناً بشأن إصابة 5 زائرين فى حادث تسريب غاز

الضغط العالي وجبهة حكيمي.. كيف يمكن لأرسنال الفوز على باريس سان جيرمان؟
رياضة عربية وعالمية

الضغط العالي وجبهة حكيمي.. كيف يمكن لأرسنال الفوز على باريس سان جيرمان؟
بسبب طليقها.. كيف كشفت "الداخلية" لغز اختفاء سيدة أسيوط في شبرا؟
حوادث وقضايا

بسبب طليقها.. كيف كشفت "الداخلية" لغز اختفاء سيدة أسيوط في شبرا؟
أحمد سعد يثير الجدل بـ"خرز اللحية".. ما القصة؟
الموضة

أحمد سعد يثير الجدل بـ"خرز اللحية".. ما القصة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات -فيديو
إصابة أمريكيين وتدمير طائرتين.. تفاصيل ضربة إيرانية جديدة على قاعدة بالكويت