قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، السبت، إن الأمور مع إيران "تسير في الاتجاه الذي نريده"، مشيراً إلى أن المحادثات بين الجانبين كانت مثمرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف هيجسيث، في تصريحات نقلتها شبكة CBS خلال وجوده في سنغافورة، أن الجانب الإيراني بات يدرك المسار الذي ينبغي أن تمضي فيه المفاوضات، معرباً عن تفاؤله بشأن التقدم المحقق حتى الآن.

الحصار البحري لا يزال قائماً

وفي حديثه للصحافيين، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال قائماً إلى حد كبير، في إشارة إلى استمرار الضغوط الأمريكية بالتوازي مع المسار الدبلوماسي الجاري بين الطرفين.

إشادة أمريكية بالدور الباكستاني

وفي سياق متصل، اعتبر هيجسيث أن "صداقة حقيقية آخذة في التطور" بين الولايات المتحدة وباكستان، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تلعبه إسلام آباد في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران.

ونوّه وزير الدفاع الأمريكي، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج"، بمساهمات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير في دعم مسار المفاوضات، مؤكداً أن جهود الوساطة التي تقودها باكستان ساهمت في تعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة القائمة.