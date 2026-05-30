يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره أرسنال الإنجليزي اليوم، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "بوشكاش أرينا".

تشكيل أرسنال لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: كريستيان موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس وبييرو هينكابيي

خط الوسط: ديكلان رايس، مايلز لويس سكيلي ومارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز ولياندرو تروسارد

وفي المقابل يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي

مشوار أرسنال وباريس في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن فريق أرسنال كان قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى في نصف النهائي فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق باريس سان جيرمان للدوري ذاته، بعدما تخطى فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة.

