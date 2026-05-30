دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

0 0
19:00

أرسنال

مباريات ودية - منتخبات

إسكتلندا

4 1
15:00

كوراساو

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
22:00

الجيش الملكي

ساكا في مواجهة ديمبلي.. تشكيل أرسنال وباريس سان جيرمان بنهائي دوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

06:12 م 30/05/2026 تعديل في 06:29 م
    نادي أرسنال (3)
    نادي أرسنال (5)
    نادي أرسنال (4)
    فرصة ضائعة من إيزي لاعب أرسنال
    أرسنال 1_1
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
    لاعبي أرسنال (2)
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (1)
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (6)
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (2)

يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره أرسنال الإنجليزي اليوم، في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "بوشكاش أرينا".

تشكيل أرسنال لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: كريستيان موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس وبييرو هينكابيي

خط الوسط: ديكلان رايس، مايلز لويس سكيلي ومارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز ولياندرو تروسارد

وفي المقابل يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي

مشوار أرسنال وباريس في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن فريق أرسنال كان قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى في نصف النهائي فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

وعلى الجانب الآخر تأهل فريق باريس سان جيرمان للدوري ذاته، بعدما تخطى فريق بايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة.

