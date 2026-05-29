الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة الحجارة في القطامية

كتب : مصراوي

02:30 م 29/05/2026

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة القطامية بالقاهر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة وتراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص بمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة.

فيديو مشاجرة القاهرة

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 26 من الشهر الجاري بين طرف أول مكوّن من شقيقين يعملان في مجال العمالة، وطرف ثانٍ يضم عاملًا، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم.

خلافات جيرة السبب

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، تطورت إلى تعدٍ متبادل بين الطرفين، حيث قام الشقيقان بالتعدي على الطرف الثاني باستخدام عصا خشبية “شومة”، فيما شهدت الواقعة حالة من التراشق بالحجارة.

ضبط المتهمين في القطامية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

