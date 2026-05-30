في إطار التوسع في الخدمات الرقمية، أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي والحصول على وثائق الأحوال المدنية المختلفة خلال العطلات الرسمية، دون الحاجة إلى التوجه للمقار التقليدية.

استخراج البطاقة إلكترونيًا

ويمكن للمواطن استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لقطاع الأحوال المدنية، عبر إدخال البيانات المطلوبة، واختيار طريقة سداد الرسوم، ثم الموافقة على الشروط واستكمال إجراءات الطلب.

وتتيح الخدمة استلام البطاقة عبر البريد السريع خلال 48 ساعة داخل القاهرة و72 ساعة بالمحافظات، أو من خلال مندوب القطاع في اليوم نفسه وفقًا لنوع الخدمة المطلوبة.

ماكينات ذكية تعمل 24 ساعة

كما توفر وزارة الداخلية ماكينات الأحوال المدنية الذكية المنتشرة بعدد من المولات والمطارات والمقار الشرطية، والتي تتيح استخراج عدد من الوثائق الرسمية بشكل فوري وعلى مدار الساعة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية.

خدمة التوصيل للمنازل

وأطلق قطاع الأحوال المدنية خدمة الخط الساخن (15340) لطلب الوثائق الرسمية وتوصيلها إلى محل الإقامة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

السن القانونية والغرامات

ويتعين على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ سن 15 عامًا، مع ضرورة تجديدها في المواعيد القانونية المحددة.

ويفرض قطاع الأحوال المدنية غرامات مالية على التأخر في استخراج أو تجديد البطاقات أو عدم تحديث البيانات الشخصية خلال الفترات المقررة قانونًا.

أماكن الحصول على الخدمة

وتنتشر ماكينات الأحوال المدنية الذكية ومكاتب الخدمات النموذجية داخل عدد من المراكز التجارية الكبرى بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بسهولة خلال أيام العيد.

القاهرة والجيزة:

مول سيتي ستارز – مدينة نصر

جنينة مول – مدينة نصر

سيتي سنتر ألماظة – مصر الجديدة

سيتي سنتر كارفور – المعادي

مكسيم مول – التجمع الخامس

مول الحمد – التجمع الخامس

مول العرب – 6 أكتوبر

مول مصر – 6 أكتوبر

داندي مول – 6 أكتوبر

جولف سيتي مول – العبور

مول أفينيو – الرحاب

مول تاون سنتر السلام – مدينة السلام

المحافظات الأخرى:

مول كارفور طنطا (العروبة مول) – محافظة الغربية

سيتي سنتر – الإسكندرية

سيتي سنتر – الغردقة

إير مول شيراتون – مطار القاهرة الدولي

