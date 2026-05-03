استغرقت جلسة تحقيق نيابة النزهة، اليوم الأحد، 3 ساعات متواصلة؛ للتحقيق في بلاغ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضد الممثلة ياسمينا المصري.

واتهم الدكتور أشرف زكي الممثلة ياسمينا المصري بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

جلسة تحقيقات النيابة

وخلال الجلسة، استمعت نيابة النزهة إلى أقوال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في البلاغ، ووجه في أقواله اتهامات ضد "ياسمينا المصري" بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أن "ياسمينا المصري" تعمدت الإساءة إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو ما دفعه للتقدم ببلاغ ضدها.

ماذا قدم الدفاع

وخلال التحقيقات، قدم شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، حافظتي مستندات تضمنت المنشورات محل الاتهام.

كما قدم المحامي فلاشة تحتوي على مقاطع مرئية تثبت وقائع السب والقذف التي قامت بها "ياسمينا المصري" ضد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

ووجه أشرف زكي للمتهمة اتهامات بالسب والقذف والطعن في الأعراض، والتهديد بالإيذاء، والإساءة إلى سمعته وسمعة أسرته.

الاستماع لأقوال ياسمينا المصري

كما تستمع النيابة العامة إلى أقوال "ياسمينا المصري" على خلفية بلاغ أشرف زكي ضدها، والذي يتهمها بسبه والتشهير به.

الأجهزة الأمنية تضبط المتهمة

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على ياسمينا المصري بمنطقة النزهة، على خلفية اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضد الفنانة ياسمينا المصري، اتهمها فيه بنشر أخبار كاذبة، بالإضافة إلى سبه وقذفه على صفحتها الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين