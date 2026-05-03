الداخلية توافق على تجنس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية (الأسماء)

كتب : علاء عمران

11:30 ص 03/05/2026

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للقرار رقم 565 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية.

نص القرار

نصت المادة الأولى على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية.

قائمة الأسماء والجنسيات

تضمنت القائمة الأسماء التالية: محمد حامد عبد الفتاح إبراهيم (ألمانية)، إسلام أيمن أبو العنين أحمد (ألمانية)، عمرو محمد فريد أحمد فهمي علي (ألمانية)، محمد عماد محمد داده (ألمانية)، نسمة محمد محمود بطيخ (ألمانية)، هالة عبد العزيز منصور الشافعي (إيطالية)، آية علي أحمد علي محمد (هولندية)، حمزة شريف محمود محمد أبو الحسن (هولندية)، عمر محمد الجبالي فتح الله (روسية)، عبد الرحمن أيمن السيد عبد الحليم محمد (تركية)، حسين مرزوق أحمد عبد الجواد (عراقية).

كما شملت: أكرم مصطفى فتحي محمد أبو زيد (عراقية)، نديم باسم رمزي زاهي حداد (لبنانية)، عبد الله أشرف عبد الله محمد محمود علي (فلسطينية)، فيصل سليم محمد علي سليم (فلسطينية)، يوسف طارق فهمي السيد بيومي (فلبينية)، رامي محب بدوي محمود محمد الأسيوطي (أمريكية)، حمزة هاني السيد عبد الرازق الخرباوي (أمريكية)، حامد مجدي حامد الريفي (أمريكية)، باسم أحمد حافظ زكي أحمد (كندية)، عمر محمد أحمد حسن أنور (كندية).

تنوع الجنسيات

شملت الجنسيات الممنوحة: الألمانية، والإيطالية، والهولندية، والروسية، والتركية، والعراقية، واللبنانية، والفلسطينية، والفلبينية، والأمريكية، والكندية.

