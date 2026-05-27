إعلان

التلفزيون الإيراني ينشر مسودة أولية لتفاهم بين إيران والولايات المتحدة

كتب : وكالات

04:18 م 27/05/2026

علم إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وثيقة أولية غير رسمية تتعلق بإطار تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإطار العام لهذا التفاهم لا يزال غير نهائي.

وأكد التقرير الذي نشره التلفزيون الإيراني، أن طهران لن تتخذ أي خطوة دون تحقق ملموس وقابل للتحقق.

وثيقة إنهاء الحرب

وبحسب ما أورده التلفزيون الإيراني، فإن الوثيقة تشير إلى أن الولايات المتحدة تعهدت برفع الحصار البحري المفروض على إيران وسحب قواتها العسكرية من المناطق المحيطة بها.

ووفقا للتلفزيون الإيراني، فإن الإطار المتداول لتفاهم "إسلام آباد" لا يزال غير نهائي، مؤكدا أن إيران لن تتخذ أي خطوة دون تحقق عملي وملموس.

كما أوضحت التلفزيون الإيراني أن طهران، في المقابل، التزمت بإعادة عدد السفن التجارية العابرة خلال شهر إلى مستواها قبل التوترات، مع التأكيد على أن السفن العسكرية ليست مشمولة بهذا الاتفاق.

ووفقا للوثيقة فإن إيران ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان، كما سيتم اعتماد المسودة عبر قرار من مجلس الأمن أذا تم التوصل لاتفاق نهائي في غضون 60 يوما.

النص النهائي لمسودة التفاهم

يأتي ذلك في وقت كان التلفزيون الإيراني قد نفى أمس ما أوردته قناة "العربية" بشأن حصولها على النص النهائي لمسودة تفاهم أولي بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت قناة "العربية" أن المسودة تتضمن بنودًا مثل إعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات حول البرنامج النووي، وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى قضايا أخرى، وهي جميعها أمور نفتها المصادر الإيرانية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من كبار المسؤولين أو فريق التفاوض الإيراني حتى الآن، حسب وسائل إعلام إيرانية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

خطوة واحدة.. هل يكون حارس الزمالك أول ضحايا جون إدوارد؟
رياضة محلية

خطوة واحدة.. هل يكون حارس الزمالك أول ضحايا جون إدوارد؟
عيد الأضحى 2026.. تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات
أخبار مصر

عيد الأضحى 2026.. تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات
"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو
أخبار المحافظات

"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو
طائرة تلقي هدايا على المصلين في محيط المساجد بمدينة ٦ أكتوبر
مصراوى TV

طائرة تلقي هدايا على المصلين في محيط المساجد بمدينة ٦ أكتوبر
بولت.. أول شركة تكنولوجيا مالية تستغني عن إدارة الموارد البشرية بالكامل..
اقتصاد

بولت.. أول شركة تكنولوجيا مالية تستغني عن إدارة الموارد البشرية بالكامل..

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عيدية دعائية.. سر طائرة صلاة العيد في أكتوبر وزايد ولماذا أمطرت باراشوتات هدايا؟
عيد الأضحى 2026.. تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات
"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو وصور)
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة