التلفزيون الإيراني ينشر مسودة أولية لتفاهم بين إيران والولايات المتحدة

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وثيقة أولية غير رسمية تتعلق بإطار تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإطار العام لهذا التفاهم لا يزال غير نهائي.

وأكد التقرير الذي نشره التلفزيون الإيراني، أن طهران لن تتخذ أي خطوة دون تحقق ملموس وقابل للتحقق.

وثيقة إنهاء الحرب

وبحسب ما أورده التلفزيون الإيراني، فإن الوثيقة تشير إلى أن الولايات المتحدة تعهدت برفع الحصار البحري المفروض على إيران وسحب قواتها العسكرية من المناطق المحيطة بها.

ووفقا للتلفزيون الإيراني، فإن الإطار المتداول لتفاهم "إسلام آباد" لا يزال غير نهائي، مؤكدا أن إيران لن تتخذ أي خطوة دون تحقق عملي وملموس.

كما أوضحت التلفزيون الإيراني أن طهران، في المقابل، التزمت بإعادة عدد السفن التجارية العابرة خلال شهر إلى مستواها قبل التوترات، مع التأكيد على أن السفن العسكرية ليست مشمولة بهذا الاتفاق.

ووفقا للوثيقة فإن إيران ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان، كما سيتم اعتماد المسودة عبر قرار من مجلس الأمن أذا تم التوصل لاتفاق نهائي في غضون 60 يوما.

النص النهائي لمسودة التفاهم

يأتي ذلك في وقت كان التلفزيون الإيراني قد نفى أمس ما أوردته قناة "العربية" بشأن حصولها على النص النهائي لمسودة تفاهم أولي بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت قناة "العربية" أن المسودة تتضمن بنودًا مثل إعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات حول البرنامج النووي، وآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى قضايا أخرى، وهي جميعها أمور نفتها المصادر الإيرانية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من كبار المسؤولين أو فريق التفاوض الإيراني حتى الآن، حسب وسائل إعلام إيرانية