أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس استشهاد القيادي القسامي محمد عودة، المعروف باسم "أبو عمرو"، إثر قصف استهدف بناية سكنية في مدينة غزة مساء الثلاثاء، وأسفر أيضًا عن استشهاد زوجته واثنين من أبنائه.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن عودة استشهد في قصف إسرائيلي استهدف المبنى السكني خلال يوم عرفة، موضحة أن الهجوم يأتي ضمن محاولات استهداف قيادات المقاومة وكسر صمود الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت حماس أن محمد عودة يعد من الرعيل الأول المؤسس للعمل العسكري والجهادي داخل الحركة، مشيرة إلى أنه أمضى أكثر من ثلاثة عقود في العمل التنظيمي والعسكري.

وأضاف البيان أن عودة شارك في مراحل مختلفة من مسيرة الحركة، وكان له دور في مجالات الإعداد والتخطيط والبناء خلال محطات متعددة وصولًا إلى "طوفان الأقصى"، وفق ما ورد في البيان.

وأشارت الحركة إلى أن القيادي الراحل عمل في مجالات مهنية وفنية وأكاديمية تخصصية، وتولى مهام مرتبطة بالتخطيط والتوجيه وتنسيق الجهود والإمكانات، مضيفة أنه كان يعمل بعيدًا عن الظهور الإعلامي.

كما أوضح البيان أن عودة بقي مطلوبًا ومطاردًا من قبل إسرائيل لسنوات طويلة، قبل استشهاده في القصف الأخير بمدينة غزة.

وأكدت الحركة أن استشهاد محمد عودة وعائلته، إلى جانب بقية الشهداء الذين استشهدوا خلال الحرب، لن يوقف مسار المقاومة والصمود، معتبرة أن عمليات الاغتيال والحصار والتجويع لن تحقق أهداف الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وختمت حماس بيانها بالدعاء للقيادي الراحل وعائلته، مؤكدة استمرار طريق النضال والدفاع عن الأرض والمقدسات.