كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد أفراد الشرطة بالتعليق على منشور خاص بمواطن بصورة مسيئة ما أثار حالة من الجدل.



وحدة الرصد والمتابعة رصدت منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد أفراد الشرطة بالتعليق على أحد المنشورات الخاصة به بصورة مسيئة.



مصدر أمني أكد أن فرد الشرطة المشار إليه مُنهى خدمته لمخالفته مقتضيات الواجب الوظيفى.



اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، حيال تجاوزاته.

