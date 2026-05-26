مع اقتراب احتفالات عيد الأضحى وخروج الأسر للتنزه خلال أيام الإجازة، تتجدد التحذيرات من ظاهرة التحرش التي تتكرر في مواسم الأعياد، خاصة في أماكن التجمعات والزحام.

ولا يفرق القانون المصري بين أيام العيد أو غيرها عندما يتعلق الأمر بجريمة التحرش، فالعقوبات تُطبق طوال العام دون استثناء، بغض النظر عن المناسبة أو التوقيت.

حالات تحرش متزايدة أمام السينما والكورنيش

وغالبًا ما تشهد مناطق التنزه لا سيما أمام دور العرض السينمائي والكورنيش، حالات تحرش لفظي وجسدي تستهدف الفتيات وسط الزحام، ما يدفع الجهات المعنية إلى التأكيد على أن مثل هذه السلوكيات تمثل جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة، في إطار جهود الدولة لمواجهة الظاهرة وردع مرتكبيها.

في الوقت نفسه تكثف الأجهزة الأمنية انتشارها بمحيط مناطق التنزه المختلفة لضبط أي محاولات للتحرش بالفتيات والسيدات، خاصة مع زيادة الإقبال على الخروج خلال الإجازة.

عقوبات التحرش بين السجن والغرامة

يقول المحامي بالنقض محمد فايز، إن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على جرائم التحرش، مشيرًا إلى أن المادة 306 مكرر (أ) تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 4 سنوات لكل من يتعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية، سواء بالقول أو الإشارة أو عبر وسائل الاتصال المختلفة.

وأضاف أن العقوبة تتضاعف في حالات الملاحقة والتتبع، حيث تصل مدة الحبس إلى 5 سنوات مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 200 و300 ألف جنيه، كما أن تكرار الجريمة يؤدي إلى مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وأكد المحامي أن المادة 306 مكرر (ب) تعتبر التحرش الجنسي جريمة أشد إذا كان الجاني يسعى لتحقيق منفعة ذات طبيعة جنسية، موضحًا أن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى السجن 5 سنوات على الأقل، بينما ترتفع إلى 7 سنوات أو أكثر إذا كان الجاني ممن لهم سلطة وظيفية أو أسرية على المجني عليه، أو ارتكب الجريمة بمشاركة شخص آخر أو باستخدام سلاح.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

