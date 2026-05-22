واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الضحايا بأسلوب خداعي.

وأكدت التحريات أن المتهمين، وعددهم 4 عناصر إجرامية يقيمون بمحافظتي المنيا والقليوبية، كانوا ينتحلون صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، ويتواصلون مع المواطنين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وأضافت التحريات أن المتهمين نجحوا في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، واستخدموها في الاستيلاء على أموالهم وإجراء تحويلات مالية إلى محافظ إلكترونية مرتبطة بهم.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 5 هواتف محمولة و6 شرائح هاتف، بالإضافة إلى 2 فرد خرطوش.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعتين بذات الأسلوب الإجرامي، واعترفوا بنشاطهم في النصب والاحتيال على المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.