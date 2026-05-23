كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتلفظ بألفاظ خارجة والإساءة لمواطني إحدى المحافظات.

الأمن يحدد هوية المتهمين ويضبطهما

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في المقطع، وتبين أنهما عامل وسائق، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

المتهمان أقرا بتصوير ونشر المقطع لزيادة المشاهدات

كما عُثر بحوزة أحدهما على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد صحة الواقعة. وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بتصوير ونشر الفيديو عبر صفحة أحدهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

