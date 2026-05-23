إعلان

لزيادة المشاهدات.. سقوط عامل وسائق بالفيوم بتهمة الإساءة لمواطني إحدى المحافظات

كتب : علاء عمران

02:09 م 23/05/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتلفظ بألفاظ خارجة والإساءة لمواطني إحدى المحافظات.

الأمن يحدد هوية المتهمين ويضبطهما

وبالفحص، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في المقطع، وتبين أنهما عامل وسائق، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

المتهمان أقرا بتصوير ونشر المقطع لزيادة المشاهدات

كما عُثر بحوزة أحدهما على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد صحة الواقعة. وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بتصوير ونشر الفيديو عبر صفحة أحدهما على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:-

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفيوم الداخلية صانع محتوى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر لمصراوي: الزمالك يطالب كاف بمهلة لتسوية مديونياته
رياضة محلية

مصدر لمصراوي: الزمالك يطالب كاف بمهلة لتسوية مديونياته
السياحة: 15 ألف زائر يوميًا للمتحف الكبير.. ونمو الحركة الوافدة 15.6%
أخبار مصر

السياحة: 15 ألف زائر يوميًا للمتحف الكبير.. ونمو الحركة الوافدة 15.6%
ماذا دار بين الأهلي وأقطاي عبد الله ؟ .. مصراوي يكشف التفاصيل
رياضة محلية

ماذا دار بين الأهلي وأقطاي عبد الله ؟ .. مصراوي يكشف التفاصيل
آي صاغة: الفجوة بين تسعير الذهب عالميا ومحليا ترتفع إلى 132 جنيها
اقتصاد

آي صاغة: الفجوة بين تسعير الذهب عالميا ومحليا ترتفع إلى 132 جنيها
20 صورة.. ضوابط جديدة لموسم العمرة 2026-2027 بالسعودية
أخبار مصر

20 صورة.. ضوابط جديدة لموسم العمرة 2026-2027 بالسعودية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان