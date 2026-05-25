في لحظات تحولت الأجواء الهادئة داخل كمبوند دار مصر بمدينة بدر إلى حالة من الصدمة والارتباك، لقي شخص سوداني الجنسية مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية، وسط حالة من الذهول بين السكان الذين فوجئوا بالحادث المأساوي.

جثة سوداني في مدينة بدر

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص من علو داخل الكمبوند، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وعثر على جثة لشخص يحمل الجنسية السودانية فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة الناتجة عن السقوط.

سقوط مروع ينتهي بجثة

حسب المعاينة الأولية، الضحية سقط من الطابق الرابع في ظروف غامضة -حتى الآن- فيما بدأت الجهات المختصة في جمع التحريات وسماع أقوال الشهود وسكان العقار للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف أسباب الحادث، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

الجثمان إلى المشرحة

الجثمان نُقل إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، مع مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار لكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل السقوط.

