كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهولين بتحطيم زجاج سيارته وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من داخلها حال توقفها بأحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة.

ضبط عاطل سرق سيارة مهندس

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من مهندس مقيم بمحافظة الشرقية، يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي وساعة يد من داخل سيارته أثناء توقفها بدائرة القسم.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة. عُثر بحوزته على جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وساعة اليد.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

