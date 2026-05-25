إعلان

ضبط عاطل سرق سيارة مهندس في مدينة نصر

كتب : علاء عمران

04:32 م 25/05/2026 تعديل في 04:47 م

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهولين بتحطيم زجاج سيارته وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من داخلها حال توقفها بأحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة.

ضبط عاطل سرق سيارة مهندس

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من مهندس مقيم بمحافظة الشرقية، يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي وساعة يد من داخل سيارته أثناء توقفها بدائرة القسم.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة. عُثر بحوزته على جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وساعة اليد.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة نصر القاهرة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

من 10 إلى 710 جنيهات.. زيادة أسعار زيوت شل في مصر والتطبيق مطلع يونيو
أخبار السيارات

من 10 إلى 710 جنيهات.. زيادة أسعار زيوت شل في مصر والتطبيق مطلع يونيو
16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026
الموضة

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

غلق كلي لكوبري 6 أكتوبر يومين لرفع الكفاءة.. وتحويلات مرورية بالجيزة
حوادث وقضايا

غلق كلي لكوبري 6 أكتوبر يومين لرفع الكفاءة.. وتحويلات مرورية بالجيزة
مات بالغربة قبل تحقيق حلمه.. وفاة طالب طب من كفر الشيخ في حادث بليبيا
أخبار المحافظات

مات بالغربة قبل تحقيق حلمه.. وفاة طالب طب من كفر الشيخ في حادث بليبيا
زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة
شئون عربية و دولية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الاتفاق مع إيران كارثة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟