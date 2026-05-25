لمدة 3 أيام.. الداخلية تنظم برنامج معايشة لطلاب الثانوية داخل أكاديمية الشرطة | فيديو وصور

كتب : علاء عمران

02:43 م 25/05/2026
    برنامج معايشة لطلاب الثانوية داخل أكاديمية الشرطة
    برنامج معايشة لطلاب الثانوية داخل أكاديمية الشرطة
    برنامج معايشة لطلاب الثانوية داخل أكاديمية الشرطة
    برنامج معايشة لطلاب الثانوية داخل أكاديمية الشرطة
    برنامج معايشة لطلاب الثانوية داخل أكاديمية الشرطة
    برنامج معايشة لطلاب الثانوية داخل أكاديمية الشرطة

نظمت وزارة وزارة الداخلية برنامج معايشة لعدد من طلاب الثانوية العامة داخل أكاديمية الشرطة، في تجربة ميدانية متكاملة استمرت ثلاثة أيام، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاع الشباب على طبيعة إعداد رجال الشرطة.

الكشف الطبي وبداية البرنامج

بدأ البرنامج بإجراء كشف طبي على الطلاب المشاركين للتأكد من جاهزيتهم قبل الانخراط في تدريبات تحاكي الحياة اليومية لطلبة كلية الشرطة.

تدريبات بدنية وأنشطة رياضية

شارك الطلاب في عدد من الأنشطة الرياضية والبدنية، شملت تدريبات اللياقة البدنية والدفاع عن النفس، بما ساهم في تعزيز روح العمل الجماعي والانضباط والقدرة على التحمل، وذلك بمشاركة طلبة كلية الشرطة.

جولات داخل الأكاديمية

تضمن البرنامج جولة داخل أكاديمية الشرطة شملت ميادين التدريب الفني الأمني بنظام المحاكاة، ومجمع ميادين التدريب القتالي.

كما شاهد الطلاب عروض الخيالة، باعتبارها إحدى المهارات التي يكتسبها طلبة الكلية، إضافة إلى عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ودورها في العمليات الأمنية والمداهمات.

جانب ثقافي وتوعوي

وشمل البرنامج محاضرات ولقاءات تعريفية بأنشطة الأكاديمية، إلى جانب التوعية بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها وجهود مكافحتها.

ختام وتكريم

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم الطلاب المتميزين تقديرًا لتفاعلهم وانضباطهم، في إطار تعزيز وعي الشباب ودعم جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار.

