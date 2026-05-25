عاد من نفسه.. الداخلية تكشف حقيقة تغيب طفل في القاهرة

كتب : علاء عمران

04:27 م 25/05/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بتغيب طفل بمحافظة القاهرة.

عدم ورود بلاغات رسمية

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة في وقت نشر المنشور، وتم تحديد القائمة على النشر، وهي ربة منزل مقيمة بمنطقة حدائق المعادي.

تفاصيل الواقعة

وبسؤالها، قررت أنه بتاريخ 22 من الشهر الجاري فوجئت بتغيب حفيدها البالغ من العمر 7 سنوات، والمقيم بصحبتها، ما دفعها إلى نشر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خشية تعرضه لأي مكروه.

وأضافت أنه بعد وقت قصير عاد الطفل إلى المنزل من تلقاء نفسه، وتبين أنه كان يلهو مع أطفال آخرين في شارع مجاور لمحل السكن، دون تعرضه لأي أذى.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية المعادي القاهرة

