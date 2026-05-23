كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد أتوبيس بالاصطدام بأحد الأشخاص ونجلته وإحداث إصابتهما بمحافظة الدقهلية.

بلاغ من الأب يفيد بتعرضه ونجلته لحادث

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة من أحد الأشخاص وبرفقته نجلاه، بتضررهم من قائد أتوبيس لقيامه بالاصطدام به وبنجلته حال سيرهم بأحد الشوارع بدائرة القسم، ما أسفر عن إصابتهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة "الأتوبيس" وقائده، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بمحافظة الدقهلية.

المتهم أقر بارتكاب الواقعة

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم التحفظ على الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:-

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط



علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل