الداخلية تكشف ملابسات حادث أتوبيس في الدقهلية وإصابة مواطن وابنته

كتب : علاء عمران

02:02 م 23/05/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد أتوبيس بالاصطدام بأحد الأشخاص ونجلته وإحداث إصابتهما بمحافظة الدقهلية.

بلاغ من الأب يفيد بتعرضه ونجلته لحادث

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة من أحد الأشخاص وبرفقته نجلاه، بتضررهم من قائد أتوبيس لقيامه بالاصطدام به وبنجلته حال سيرهم بأحد الشوارع بدائرة القسم، ما أسفر عن إصابتهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة "الأتوبيس" وقائده، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بمحافظة الدقهلية.

المتهم أقر بارتكاب الواقعة

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم التحفظ على الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدقهلية حادث أتوبيس مخالفات مرورية

