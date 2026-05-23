كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص بالتعدي على آخر مستخدمًا سلاحًا أبيض في محافظة الإسماعيلية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، وأثناء مرور عامل توصيل طلبات بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، فوجئ بحدوث مشادة كلامية بين طالب له معلومات جنائية وأحد المارة.

وأثناء محاولة عامل التوصيل التدخل لفض المشاجرة، قام الطالب بالتعدي عليه بالسب والضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض، دون حدوث إصابات.

اعترافات المتهم والإجراءات

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اقرأ أيضا:-

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط



علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل