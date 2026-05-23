حجز محاكمة ياسمينا المصري في اتهامها بسب وقذف أشرف زكي للحكم 27 يونيو

كتب : أحمد عادل

01:40 م 23/05/2026 تعديل في 02:10 م

ياسمينا المصري

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حجز محاكمة الفنانة ياسمينا المصري في اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للحكم بجلسة 27 يونيو المقبل.

تفاصيل جلسة المحاكمة

وشهدت الجلسة استماع المحكمة لمرافعة شعبان سعيد، محامي الدكتور أشرف زكي، حيث طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، مع إلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه وواحد جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بموكله.

مستندات وأدلة في القضية

وقدّم الدفاع حافظة مستندات تضمنت المنشورات محل الاتهام، إلى جانب فلاشة تحتوي على مقاطع مرئية، أكد أنها تثبت وقائع السب والقذف المنسوبة للمتهمة، بالإضافة إلى ما ورد من تحريات وأقوال ضمن أوراق القضية.

إحالة سابقة وإجراءات التحقيق

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة الفنانة ياسمينا المصري إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، بعد اتهامها بسب وقذف أشرف زكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الإساءة إليه والتشهير به.

كما استمعت النيابة لأقوال نقيب المهن التمثيلية، الذي اتهم المتهمة بالسب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد والإساءة إلى سمعته وسمعة أسرته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة بمنطقة النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

